Политика

12:45 19.02.2019

В Раде проходит специальное заседание, посвященное 5-й годовщине агрессии РФ против Украины

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В Раде проходит специальное заседание, посвященное 5-й годовщине агрессии РФ против Украины

Во вторник в здании Верховной Рады началось специальное заседание украинского парламента, посвященное пятой годовщине начала российской агрессии против Украины, в котором принимает участие руководство Украинского государства, народные депутаты, руководители силовых структур, а также главы дипломатических представительств иностранных государств.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании присутствуют президент Украины Петр Порошенко, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, президент Европейского совета Дональд Туск, представители Европейского парламента и парламента Польши.

В зале пленарных заседаниях часть мест народных депутатов заняли украинские военнослужащие.

Вступительное слово взял председатель украинского парламента Андрей Парубий.

Присутствующие почтили минутой молчания память украинских воинов, погибших за время российской агрессии.

После этого слово было предоставлено Д.Туску, который выступает с трибуны Верховной Рады на украинском языке.

Теги: #рф #верховна_рада #россия #украина #заседание
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