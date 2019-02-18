Совет ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против РФ

Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский" пакет санкций против Российской Федерации, сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности - ИФ) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый "азовский" (пакет – ИФ), - сообщил К.Елисеев на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее в понедельник глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.