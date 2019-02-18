Политика

01:32 18.02.2019

Климкин: Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы

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Климкин: Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия в который раз показала, ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы.

"Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия в который раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Он подчеркнул, что если РФ не остановится, то ее нужно остановить.

"Надеюсь, недавние визиты министров Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании, Чехии в Мариуполь дали моим европейским коллегам яркую картину того, насколько маниакально РФ пытается обескровить Приазовье", - отметил министр.

П.Климкин добавил, что "очень легко представить, что может произойти в Балтийском регионе, если Кремль вдруг решит защитить свой Северный поток-2".

"Поэтому ответ Европы должен быть жестким: санкции, противодействие ПП2 и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягкая" - помощь украинскому Югу и Донбассу, который страдает от российской агрессии. Но все равно ощутима для РФ", - добавил министр.

Теги: #рф #интересы #украина #климкин
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