Расторжение ДРСМД не приведет к "гонке вооружений" – экс-посол США в Украине

Экс-посол США в Украине Джон Хербст уверен, что с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности не произойдет новой "гонки вооружений", а РФ будет вынуждена искать возможности заключения нового соглашения с США.

"Не думаю (что "гонка вооружений" возможна - ИФ), поскольку Москва себе такой гонки позволить не может. Для них идеальная ситуация - когда они нарушают условия соглашения, а мы просто за этим наблюдаем. Но если мы не будем просто смотреть, то они окажутся в проигрыше и это может заставить их искать новое соглашение с нами, по которому они будут обязаны соблюдать условия старого договора", - сказал Дж.Хербст в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Дипломат отметил, что договор РСМД – "это еще не все для европейской безопасности". "Администрации Трампа стоило лучше проконсультироваться с европейскими союзниками, которые c осторожностью и даже испугом воспринимают ответ США (на нарушение условий договора - ИФ) со стороны Кремля", - добавил он.

При этом Дж.Хербст пояснил: "Китай не связан условиями какого-либо соглашения и это создает для нас еще одну проблему в Восточной Азии. Таким образом, мне кажется, что решение Администрации Трампа имеет своей целью усилить безопасность на Западе".