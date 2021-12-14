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17:40 14.12.2021

Столтенберг считает идею РФ о моратории на ракеты средней и меньшей дальности незаслуживающей доверия

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Столтенберг считает идею РФ о моратории на ракеты средней и меньшей дальности незаслуживающей доверия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не видит смысла соглашаться с предложением России ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности, поскольку действия Москвы ранее привели к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Предложение России по поводу моратория не вызывает доверия, потому что у нас был запрет (на ракеты средней и меньшей дальности - ИФ), а она этот запрет нарушила", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник.

Столтенберг отметил, что России следует "поддающимся проверке образом уничтожить все свои ракеты SSC-8, которые нарушают ДРСМД", а для НАТО принимать мораторий на размещение оружия, которое РФ уже развертывает, неуместно.

Также он напомнил, что альянс не намерен отвечать зеркально на действия РФ и размещать в Европе ракеты, способные нести ядерный боезаряд. Он отметил, что НАТО продолжает быть готовой к диалогу с Россией и верит в необходимость режима контроля над вооружениями, чтобы предотвратить новую гонку вооружений.

В прошлую пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил на брифинге, что в Москве опасаются нового ракетного кризиса в Европе и указывают на необходимость принятия безотлагательных мер по его предотвращению.Он призвал коллег со стороны НАТО "серьезно заняться вопросом о том, как сделать нынешний односторонний мораторий России на размещение таких систем, двусторонним, взаимным, проверяемым".

Теги: #дрсмд #рф #столтенберг #нато
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