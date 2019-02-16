Политика

18:21 16.02.2019

Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

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Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия с этим не согласна, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас мы говорим о том, чтобы сделать эту миссию постоянной, чтобы наблюдать и из космоса, и из воды для того, чтобы точно знать, что Россия делает, а что нет... Нам нужно получить постоянную миссию. Россия от нее отказывается", - сказал министр журналистам в субботу в Мюнхене.

Глава МИД отметил, что обсуждал вопрос миссии с французской и немецкой стороной.

"Они поняли, что если отправить пару немцев, пару французов в оккупированную Керчь, то это не миссия", - добавил П.Климкин.

Теги: #россия #украина #рф #керчь #климкин #крым #азовское_море
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