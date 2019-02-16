Политика

11:44 16.02.2019

Дополнительных критериев или ограничений для получения монетизированных субсидий в Украине нет - Розенко

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Дополнительных критериев или ограничений для получения монетизированных субсидий в Украине нет - Розенко

Вице-премьер Украины Павел Розенко подчеркивает, что дополнительных критериев или ограничений для получения субсидий в наличной форме нет.

"Мы не вводим никаких дополнительных критериев и не будем ограничивать право людей на получение субсидий. Никаких решений правительства по сокращению количества субсидиантов нет", - сказал он в эфире "5 канала", сообщает сайт Кабинета министров.

По словам П.Розенко, монетизация субсидий – это завершающий этап реформирования системы субсидий, который начался 4 года назад. "Когда я был еще министром социальной политики, и мы только начинали процесс реформирования системы субсидий 4 года назад, я лично говорил о том, что завершающим этапом реформирования системы субсидий должна стать их монетизация, когда люди будут получать реальные деньги на руки и за счет этих средств платить за коммунальные услуги", - рассказал он.

Вице-премьер напомнил, что процесс монетизации субсидий начинается с 1 марта.

Он проинформировал, что каждый субсидиант должен получить письменное уведомление о том, каким образом он будет получать средства. "Управления соцзащиты должны в письменном виде сообщить всем субсидиантам о том, каким образом они будут получать монетизированную субсидию. Это обязательство органов местной власти - уведомить каждого субсидианта", - сказал он.

По данным П.Розенко, 70% тех, кто получает субсидии, - это пенсионеры, они получат свои субсидии вместе с пенсионными выплатами - на карточку "Ощадбанка" или через "Укрпошту".

"Никому не надо никуда бегать и оформлять какие-то новые документы", - подытожил он.

6 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил о запуске программы монетизации субсидий для населения страны.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на данный момент 3 млн 742 тыс. домохозяйств претендуют на получение монетизированной субсидии. Он отметил, что соответствующие выплаты за текущий отопительный сезон будут выплачены в марте, апреле и мае текущего года. "После этого будет осуществлено переназначение субсидии на новый год, начиная с мая 2019 года", - пояснил министр.

11 февраля П.Порошенко заявил, что в рамках монетизации субсидий на услуги ЖКХ каждая семья уже в марте получит в среднем по 1,5 тыс. грн.

Теги: #розенко #субсидии
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