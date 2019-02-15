На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Евросоюз на следующей неделе одобрит "азовский пакет" санкций против Российской Федерации.

"Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в начале следующей неделе в Брюсселе санкции после координаций усилий с Украиной точно будут приняты", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Мюнхене.

Он рассказал, что вопрос "азовского пакета" санкций против РФ обсуждался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с руководителем комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем.

"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и цена, которую Россия вынуждена будет заплатить за акт агрессии против Украины (в нейтральных водах Черного моря - ИФ), будет повышена", - подчеркнул П.Порошенко.

Он также сообщил, что поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в это воскресенье провести встречу с "друзьями Украины", которых "сегодня беспрецедентно много", для обсуждения координации действий по расширению санкций.

По информации западных СМИ, в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента с украинскими моряками.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.