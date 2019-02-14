Политика

16:54 14.02.2019

Музыка вселяет веру в победу – Порошенко

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Музыка вселяет веру в победу – Порошенко

Тратить средства на музыкальное искусство во время войны не менее важно, потому что это укрепляет украинский дух и веру в победу, считает президент Украины Петр Порошенко.

""Когда говорят пушки – музы молчат". Нас учили этому постоянно. Я как президент занимаю совершенно иную позицию. Именно музы помогают нам защищать государство. Именно с этим храмом искусств мы точно будем сильнее", - сказал П.Порошенко во время выступления в реконструированной Харьковской филармонии в четверг.

По словам президента, в 2006 году звучали предложения построить на месте филармонии, история которой началась с 1858 года, казино или торговый центр, супермаркет или бизнес-центр.

"И только настоящие патриоты верили, что будет храм искусств, будет филармония. Мы отстоим и защитим ... Долгие годы строительство было заморожено... Говорили, что нет денег. Не было воли, чтобы продемонстрировать решительное желание украсить Харьков", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в результате филармония была построена за последние три года, на это было потрачено 0,5 млрд грн.

П.Порошенко напомнил, что в 2016 году на церемонии открытия органного зала в Харькове, его спрашивали о том, надо ли во время войны тратить средства на музыкальное искусство, на что он отвечал: "Это не менее важно, потому что это укрепляет украинский дух, укрепляет нашу веру в победу и вселяет веру в то, что все будет хорошо".

Президент добавил, что с тех пор в органном зале уже прошло 500 концертов.

Теги: #порошенко #филармония #харьков
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