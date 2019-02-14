Политика

13:46 14.02.2019

Березенко призывает общественность взять под особый контроль прозрачность наполнения избирательных фондов кандидатов в президенты

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Березенко призывает общественность взять под особый контроль прозрачность наполнения избирательных фондов кандидатов в президенты

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко призывает представителей общественности проверить, насколько прозрачно аккумулируются средства в избирательных фондах кандидатов в президенты Украины, начиная с фонда действующего главы государства Петра Порошенко.

"Оплата волонтеров-агитаторов должна быть исключительно из этого фонда. А избирательный фонд должен быть наполнен исключительно официальными средствами. И я призываю общественность проверить прозрачность формирования избирательных фондов всех кандидатов и сделать это публично. Начать предлагаю с Петра Порошенко", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

С.Березенко подчеркнул, что во всех странах и общественность, и правоохранительные органы особое внимание обращают на прозрачность формирования избирательных фондов.

Он отметил, что украинское законодательство четко оговаривает, каким образом этот фонд может наполняться, а средства, аккумулирующиеся в нем, должны "заходить" только официальным путем.

Народный депутат обратил внимание на то, что многие кандидаты в президенты показывают в своих декларациях минимальные доходы, с которых и платят налоги, однако их рекламные кампании, например, использование внешней рекламы, обходятся в сотни миллионов гривень.

"Если кандидатов финансирует какая-то финансово-промышленная группа, тогда ее надо назвать и сказать, кому тот или иной кандидат, потенциальный президент Украины, будет должен после того, как его изберут на этот пост", - считает С.Березенко.

"Хождение "черного нала" мы обязаны прекратить", - добавил он.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #березенко #бпп #выборы
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