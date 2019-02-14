Политика

13:35 14.02.2019

Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

1 мин читать
Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

 Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко считает невозможным обеспечить победу на президентских выборах с помощью подкупа избирателей.

"Купить голоса избирателей, необходимые для победы на президентских выборах, в Украине, как и в любом другом цивилизованном государстве, просто невозможно", - сказал С.Березенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам народного депутата, "купить победу" на президентских выборах нельзя. По его мнению, тот, кто считает, что покупка голосов избирателей возможна, является "или преступником, или идиотом, или неискренним человеком, который использует своего кандидата для получения какой-то материальной выгоды лично для себя".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #березенко #бпп #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 14.02.2019
Как проголосовать на выборах не по месту прописки и найти себя в списке избирателей? - "Украинская правда"

Как проголосовать на выборах не по месту прописки и найти себя в списке избирателей? - "Украинская правда"

14:28 14.02.2019
Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

14:26 14.02.2019
ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента - Березенко

ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента - Березенко

14:13 14.02.2019
В харьковскую полицию поступило 60 обращений о нарушениях на выборах, 16 не подтвердилось

В харьковскую полицию поступило 60 обращений о нарушениях на выборах, 16 не подтвердилось

14:00 14.02.2019
ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента - Березенко

ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента - Березенко

13:46 14.02.2019
Березенко призывает общественность взять под особый контроль прозрачность наполнения избирательных фондов кандидатов в президенты

Березенко призывает общественность взять под особый контроль прозрачность наполнения избирательных фондов кандидатов в президенты

13:01 14.02.2019
В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

12:18 14.02.2019
Отказ Украины регистрировать наблюдателей из РФ не противоречит ее международным обязательствам - И.Геращенко

Отказ Украины регистрировать наблюдателей из РФ не противоречит ее международным обязательствам - И.Геращенко

12:14 14.02.2019
И.Геращенко: Отказ в регистрации наблюдателей из РФ не противоречит международным обязательствам Украины в области свободных и демократических выборов

И.Геращенко: Отказ в регистрации наблюдателей из РФ не противоречит международным обязательствам Украины в области свободных и демократических выборов

11:55 14.02.2019
Почти половина украинцев затруднились с ответом на вопрос, с кого из мировых лидеров должен брать пример будущий президент

Почти половина украинцев затруднились с ответом на вопрос, с кого из мировых лидеров должен брать пример будущий президент

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

Волкер в годовщину Минских соглашений: Россия 4 года ежедневно нарушает эти договоренности

Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО

Регулятор зафиксировал признаки нарушения в освещении предвыборной кампании у NewsOne, "Интера" и "МаксиTV"

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Б.Дубневич в декларации за 2016 год не указал 7 своих земучастков и стоимость четырех квартир жены - НАПК

Порошенко анонсировал доклад в Генассамблее ООН о ситуации на оккупированных РФ территориях

Более половины украинцев считают, что будущий президент должен продолжать евроинтеграционный курс страны - опрос

Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода – зампредседателя

Порошенко остается лидером президентской гонки по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

Гриценко предложил Садовому, чтобы кто-то из них снял свою кандидатуру: до конца февраля вопрос открыт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА