Политика

06:45 10.02.2019

Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе

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Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил предвыборные штабы кандидатов в президенты Украины в подкупе избирателей и разжигании ненависти в обществе.

"Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости" – написал А. Аваков на своей странице с соцсети Фейсбук в воскресенье.

По словам министра необходимо вести честную конкуренцию в рамках правового поля.

"Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и. посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти" – отметил министр.

"Стоит остановится. Компания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов. Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи" – подытожил А. Аваков.

Напомним, 9 февраля на Контрактовой площади перед встречей одного из кандидатов в президенты с избирателями полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?", среди которых были представители радикальных националистических организаций.

После этого возле отделения полиции Подольского района на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые устроили потасовку с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

Полицейскими были задержаны более 40 человек и открыто 3 уголовных дела. Вскоре задержанных отпустили. В результате столкновения трое полицейских с различными травмами были госпитализированы.

Из-за превышения должностных полномочий ГБР открыло уголовное производство против полицейских по ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий).

Теги: #министр #украина #комментарии
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