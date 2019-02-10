Политика

00:12 10.02.2019

Медведчук: я не призываю к сепаратизму, а предлагаю автономный статус Донбасса по примеру закрепленного в Конституцию статуса Крыма

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Медведчук: я не призываю к сепаратизму, а предлагаю автономный статус Донбасса по примеру закрепленного в Конституцию статуса Крыма

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук отмечает, что предлагает прописать в Конституции Украины автономный регион "Донбасс" по примеру закрепленной в Основном законе автономии Крыма.

"В этом нет ни призывов к сепаратизму, ни призывов к смене государственного и конституционного строя. Наша Конституция является конституцией унитарного государства. Я лично сторонник федеративного устройства, всегда им был и останусь, потому что считаю, что федеративное устройство – это единственное лекарство от распада нашей страны. Но сейчас не об этом, хотя этого можно достичь только путем изменений в Конституцию, и это не сепаратизм. Конституция Украины предусматривает автономность одного из регионов – Крыма. И статус автономии в Конституции унитарного государства выписан. Ничего нового я не предлагаю", - сказал он в программе "Мага" на телеканале "112 Украина" в субботу вечером.

По мнению В.Медведчука, в Конституцию Украины нужно внести изменения об "особом статусе (Донбасса – ИФ), который прописан в Минских соглашениях и утвержден резолюцией Совета безопасности ООН", превратив "Минские соглашения и декларацию глав государств "нормандской четверки" в международно-правовой документ".

Он считает, что именно на базе этого можно будет договариваться о "том, чтобы "вернуть Донбасс в Украину, и Украину на Донбасс, чтобы вернуть людей". В.Медведчук подчеркнул, что именно "возвращение людей, а не территорий" ставит для себя приоритетом его политическая сила.

Как сообщалось, 5 февраля Генеральная прокуратура Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "Народный фронт") внесла в ЕРДР сведения о совершении В.Медведчуком уголовных преступлений – посягательства на территориальную целостность Украины и государственной измены.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган отметила, что В.Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса можно достичь в четырехугольнике "Киев-Донецк-Луганск-Москва".

6 февраля генпрокурор Украины Юрий Луценко отметил, что процессуальные решения по делу, открытому в связи с высказываниями В.Медведчука, будут приняты после проведения лингвистической экспертизы.

Теги: #медведчук #украина #донбасс #конститутция
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