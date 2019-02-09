Политика

19:00 09.02.2019

Суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Гройсмана и членов Кабмина

3 мин читать
Суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела в отношении Гройсмана и членов Кабмина

Соломенский районный суд г.Киева отменил постановление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о закрытии уголовного дела в отношении премьер-министра Владимира Гройсмана Украины и членов Кабмина о злоупотреблении властью и служебным положением.

Согласно определению суда от 4 февраля 2019 года, обнародованному в Едином госреестре судебных решений, к следственному судье поступила жадоба с просьбой отменить постановление старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства от 21 сентября 2018 года по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) в связи с отсутствием состава преступления в деяниях премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров во время голосования за принятие постановления правительства №662 от 22 сентября 2016 года "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений".

Заявитель, имя которого не называется, считает постановление детектива НАБУ о закрытии дела незаконным и преждевременным, а потому просит об его отмене.

Истец ссылается на то, что детектив НАБУ до принятия постановления о закрытии дела не совершил ни одной процессуального действия по установлению количества применений в Украине положения п.19 "Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках", утвержденного постановлением Кабмина №662 от 22 сентября 2016 года. Также он отмечает, что детектив не исследовал все обстоятельства уголовного производства.

Согласно мотивировочной части определения суда, в своем решении о закрытии дела детектив НАБУ ссылается на то, что постановлением Киевского апелляционного административного суда от 4 сентября 2018 года признано противоправным и не действительным с момента принятия постановления в части положения п.19 Порядка о том, что ошибочно зачисленные на текущие счета суммы пенсий по требованию органов Пенсионного фонда возвращаются на счета, с которых производилось финансирование. В ходе досудебного расследования не установлены квалификационные признаки субъективной стороны преступления. Таким образом, детектив сделал вывод, что полученные по результатам расследования сведения как прямо, так и косвенно не подтверждают существование обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Однако истец утверждает, что детектив во время досудебного расследования ограничился лишь его допросом в качестве свидетеля, а постановление о закрытии дела не мотивировано – в нем не сказано, о каких именно обстоятельствах указывал заявитель в своем сообщении, и такие обстоятельства были установлены в ходе досудебного расследования, которые опровергают указанные в сообщении доводы.

Соломенский райсуд г.Киева своим определением удовлетворил жалобу истца и отменил постановление старшего детектива НАБУ о закрытии уголовного производства от 21 сентября 2018 года. Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление №662, которым утвердит "Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках". В п.19 этого порядка указывалось, что "ошибочно зачисленные на текущие счета суммы пенсий и денежной помощи зачисляются в счет последующих выплат или по требованию органов Пенсионного фонда и органов социальной защиты населения возвращаются на счета, с которых производилось финансирование".

4 сентября 2018 года Киевский апелляционный админсуд признал противоправным и недействительным с момента принятия положение пункта 19 "Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках" постановления Кабмина Украины от 22.09.2016 года №662 "Некоторые вопросы выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений".

Теги: #гройсман #набу #суд #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:11 09.02.2019
Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

00:10 09.02.2019
Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

17:34 08.02.2019
Представительницы Кабмина и дипкорпуса приобщились к волонтерскому проекту по сбору средств на реабилитацию участников АТО

Представительницы Кабмина и дипкорпуса приобщились к волонтерскому проекту по сбору средств на реабилитацию участников АТО

17:03 08.02.2019
Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

16:40 08.02.2019
Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

15:55 08.02.2019
НАБУ завершило расследование "газового дела" Онищенко, вскоре обвинительный акт будет передан в суд

НАБУ завершило расследование "газового дела" Онищенко, вскоре обвинительный акт будет передан в суд

15:50 08.02.2019
Старт работы ВАКС может помочь возвращению почти 9 млрд грн убытков по делам, расследуемым антикоррупционными органами – Сытник

Старт работы ВАКС может помочь возвращению почти 9 млрд грн убытков по делам, расследуемым антикоррупционными органами – Сытник

15:49 08.02.2019
Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

Замглавы фракции БПП Березенко подаст в суд иск на Гриценко

15:18 08.02.2019
Детективы НАБУ подготовили проект подозрения по эпизоду дела, в котором фигурирует Злочевский – директор Бюро

Детективы НАБУ подготовили проект подозрения по эпизоду дела, в котором фигурирует Злочевский – директор Бюро

15:14 08.02.2019
Сытник сомневается, что до выборов будет снята неприкосновенность с ряда нардепов

Сытник сомневается, что до выборов будет снята неприкосновенность с ряда нардепов

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает

Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО – программа кандидата в президенты Порошенко

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: выплаты в рамках монетизации субсидий составят в среднем 1,5 тыс. грн на каждое домохозяйство

Безнаказанность чиновников приведет к новым нарушениям на выборах, допускает Кива

Порошенко: сегодня официально начинается моя предвыборная кампания

Порошенко: украинские выборы-2019 для Путина - как генеральная битва за Украину

Порошенко: Где есть в Украине электричество – будет и интернет

Порошенко: я твердо гарантирую неизменность политики децентрализации

Порошенко: кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает

Только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние – Порошенко

Трамп сообщил, что второй саммит США-КНДР пройдет в столице Вьетнама

Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА