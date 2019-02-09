Порошенко: украинские выборы-2019 для Путина - как генеральная битва за Украину

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, российский президент Владимир Путин стремится вернуть Украину под российское влияние, поэтому Россия пытается вмешиваться в украинские выборы.

"Выборы 2019 для Путина – это как генеральная битва за Украину, которую он маниакально стремится вернуть назад", - заявил П.Порошенко во время всеукраинского общественного форума "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

По его словам, план В.Путина – уничтожить независимое Украинское государство и демократию, лишить украинцев права жить в мире и безопасности.

"Он не может не понимать, что Украина, какой она стала за последние годы, ему уже не по зубам. Он не может не понимать, что Украину силой не взять. Поэтому хочет преодолеть нас хитростью", - сказал президент Украины.

"Россия пытается вмешиваться в наши выборы так же, как в выборы в США, Франции, Германии, как в референдумы в Великобритании и Нидерландах. Теперь они все эти технологии планируют задействовать и в Украине. Но украинцы больше не позволят, чтобы в офисе украинского президента сидел подвешенный на крючок российский агент, как это было с 2010 по 2014 год", - подчеркнул П.Порошенко.

По его убеждению, украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, который встанет перед Кремлем на колени.

"Украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Украинцам не нужен президент и верховный главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции перед Москвой", - сказал П.Порошенко. Эти его слова зал встретил стоя и овациями.