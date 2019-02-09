Порошенко: Где есть в Украине электричество – будет и интернет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что интернет в Украине будет везде, где есть электричество, в каждом селе.

"Мы должны обеспечить качественный, быстрый, широкополосный интернет в каждом селе. Запомните, там, где есть в Украине электричество – будет и интернет", - сказал он на форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

Глава государства добавил, что это является залогом развития телемедицины.

По словам П.Порошенко, в последние годы возникла и стремительно пошла в гору новая отрасль - IT-сектор.

"Сейчас он обеспечивает до 4% ВВП Украины, дает высокооплачиваемую работу около ста пятидесяти тысячам украинцам. Ожидается, что в ближайшие полтора - два года эта цифра возрастет до двухсот тысяч", - отметил президент.