Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации, заявил "Интерфаксу" в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.