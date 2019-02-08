Наблюдатели от России 11 февраля попытаются въехать в Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Двое российских наблюдателей намерены в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерены в понедельник, 11 февраля вылететь в Киев для наблюдением за ходом украинской президентской кампании.

"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от российского сегмента в рамках миссии в Украине", - сообщил "Интерфаксу" председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета по правам человека Игорь Борисов.

Он уточнил, что российские наблюдатели Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из АНО "Институт общественной электоральной дипломатии", намерены вместе со своими коллегами по долгосрочной миссии наблюдения за выборами президента Украины прибыть в Киев 11 февраля. "Оба наших представителя имеют уже достаточно большой опыт международного наблюдения, в том числе в составе БДИПЧ ОБСЕ", - добавил он.

"Если завтра директор (БДИПЧ ОБСЕ - ИФ) скажет, что мы Россию отменяем, то это тоже патовая ситуация: как это было в ПАСЕ, когда нам говорят, что вы взносы платите, а участия не принимаете. БДИПЧ на это не пойдет, но здесь вопрос, насколько активно будут настаивать на исполнении международных требований верховенства права, препятствовать попыткам это обойти", - считает И.Борисов.

"Сейчас слово за миссией БДИПЧ ОБСЕ: сможет ли она "договориться" в кавычках, чтобы их пропустили на границе и аккредитовали. Конечно, сейчас достаточно вялая позиция БДИПЧ ОБСЕ, которая выразила лишь озабоченность", - считает И.Борисов.