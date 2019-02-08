Политика

09:34 08.02.2019

Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

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Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

Госсекретарь США Майк Помпео совершит поездку в Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию с 11 по 15 февраля, сообщил Госдеп.

"11 февраля он прибудет в Будапешт (Венгрия), где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, министром иностранных дел Петером Сийярто, министром обороны Тибором Бенко, чтобы обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений США-Венгрии, в том числе сотрудничество в сфере обороны, энергетики и региональной безопасности, поддержку Украины и способы противодействия влиянию России и Китая и укрепления западного альянса", - следует из сообщения зампредставителя Госдепартамента США Роберта Палладино.

Кроме того, "важность укрепления европейской безопасности и устранение угрозы со стороны Ирана и России" госсекретарь М.Помпео намерен обсудить в ходе визита в Брюссель на встрече с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Отмечается, что госсекретарь США также посетит 12 февраля Словакию и позже в тот же день Польшу. На встречах с высокопоставленными лицами этих стран он намерен обсудить двусторонние отношения в сфере безопасности и энергетики.

"Наконец, 15 февраля секретарь посетит Рейкьявик (Исландия). В Рейкьявике секретарь встретится с премьер-министром Якобсдоттиром и министром иностранных дел Тордарсоном и обсудит вопросы безопасности в Северной Атлантике, предстоящее председательство Исландии в Арктическом совете и растущие экономические отношения", - говорится в сообщении.

Теги: #помпео #сша #безопасность #ес
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