Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

Госсекретарь США Майк Помпео совершит поездку в Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию с 11 по 15 февраля, сообщил Госдеп.

"11 февраля он прибудет в Будапешт (Венгрия), где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, министром иностранных дел Петером Сийярто, министром обороны Тибором Бенко, чтобы обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений США-Венгрии, в том числе сотрудничество в сфере обороны, энергетики и региональной безопасности, поддержку Украины и способы противодействия влиянию России и Китая и укрепления западного альянса", - следует из сообщения зампредставителя Госдепартамента США Роберта Палладино.

Кроме того, "важность укрепления европейской безопасности и устранение угрозы со стороны Ирана и России" госсекретарь М.Помпео намерен обсудить в ходе визита в Брюссель на встрече с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Отмечается, что госсекретарь США также посетит 12 февраля Словакию и позже в тот же день Польшу. На встречах с высокопоставленными лицами этих стран он намерен обсудить двусторонние отношения в сфере безопасности и энергетики.

"Наконец, 15 февраля секретарь посетит Рейкьявик (Исландия). В Рейкьявике секретарь встретится с премьер-министром Якобсдоттиром и министром иностранных дел Тордарсоном и обсудит вопросы безопасности в Северной Атлантике, предстоящее председательство Исландии в Арктическом совете и растущие экономические отношения", - говорится в сообщении.