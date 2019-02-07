Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила сожаление в связи с тем, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ.

Как сообщается в пресс-релизе ОБСЕ, И.С.Гисладоттир в письме в Министерство иностранных дел Украины выразила "глубокое свое разочарование в связи с принятием парламентом закона, который закрепил такое ограничение".

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из какого-либо другого государства-участника ОБСЕ, которые могут изъявить желание наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом", - сказано в письме.

Директор БДИПЧ ОБСЕ подчеркнула, что наблюдатели, направляемые для участия в миссиях БДИПЧ по наблюдению за выборами, не представляют свою страну, а всю ОБСЕ. При этом, по ее словам, наблюдатели остаются непредвзятыми и никоим образом не вмешиваются в процесс выборов.

Призывая к дальнейшему размышлению по данной проблеме, И.С.Гисладоттир написала, что общие обязательства наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ "устанавливают четкие стандарты обращения государств-участников друг с другом и, без исключения, применяются в равной степени к каждому государству-участнику", добросовестное выполнение которых "важно для отношений между государствами".

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Согласно документу, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, предложенное государством-агрессором или государством-оккупантом.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России – женщины, 1990 и 1985 г.р.

7 февраля спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не против допуска российских наблюдателей на украинские выборы. "Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. В противном случае у людей могут возникать вопросы по выборам", - написал К.Волкер в своем аккаунте в Twitter.

"Нет проблем, если в миссию войдут российские наблюдатели, но работать они должны именно в рамках миссии БДИПЧ. Никаких игр здесь быть не должно. Украина должна быть уверена в собственных демократических институтах", - подчеркнул он.