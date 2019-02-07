Политика

13:15 07.02.2019

Тимошенко, Рабинович и Ляшко возглавили антирейтинг "лжецов и манипуляторов"

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Тимошенко, Рабинович и Ляшко возглавили антирейтинг "лжецов и манипуляторов"

Фактчекинговий проект VoxCheck проанализировал заявления украинским политиков, наименьшая доля правды была в высказываниях лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сопредседателя "Оппозиционной платформы – "За жизнь"" Вадима Рабиновича и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Согласно "Рейтингу лжецов и манипуляторов 2018 года", который был представлен на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, среди 248 проанализированных цитат лидера партии "Батькивщина" Ю.Тимошенко, правда составляет только 31%, в то время как процент манипуляций – 27%, лжи – 33%, преувеличения – 8%.

По словам аналитиков, в первую тройку рейтинга также входят сопредседатель "Оппозиционной платформы – "За жизнь"" Вадим Рабинович и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Так, в VoxCheck проанализировали 444 цитаты В.Рабиновича, где процент манипуляций – 24%, лжи – 40%, преувеличения - 4%, правды – 32%.

У О.Ляшко проверили 285 цитат, процент манипуляций – 17%, лжи – 31%, преувеличения - 11%, правды - 41%.

VoxCheck также проанализировали 139 цитат сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь"" Юрия Бойко, у которого процент манипуляций – 19%, лжи – 24%, преувеличения – 13%, а правды – 45%.

Кроме того, эксперты также просмотрели 236 цитат действующего президента Петра Порошенко. В его заявлениях манипуляций – 15%, лжи – 17%, преувеличения – 12%, правды – 56%.

Среди тех, у кого процент правды (68%) преобладает в заявлениях, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Фактчекеры проанализировали 210 цитат А.Гриценко и выявили процент манипуляций 8%, лжи – 15%, преувеличения – 9%.

"Мы отслеживали представленных здесь политиков в течение года на центральных телеканалах, а также в крупнейших медиа. Мы смотрели, какие комментарии они давали, интервью. Мы не проверяли региональные медиа, поскольку очень часто политики просто повторяют то, что они сказали уже в центральных медиа", - рассказала медиа-директор VoxUkraine и редактор проекта VoxCheck Елена Шкарпова.

Всего в выборку вошли 1962 утверждений на тему реформ и финансирования армии, состояния экономики и борьбы с коррупцией, медицины и образования, пенсий и субсидий.

Теги: #вадим_рабинович #voxcheck #олег_ляшко #юлия_тимошенко
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