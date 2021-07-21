Тимошенко: "Батькивщина" разработала проект Конституции с четвертой ветвью власти – контрольной

Партия "Батькивщина" разработала проект новой Конституции Украины, предусматривающей разделение властей на четыре ветви – законодательную, исполнительную, судебную и контрольную.

"Надо принять Конституцию, в которой будет четкое разграничение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Плюс будет создана четвертая мощная ветвь власти, которую надо назвать контрольной, которая не зависит ни от кого, кого она контролирует. Потому что у нас тот, кто назначает контролеров, тот от них и получает контроль соответствующий", - сказала она в интервью интернет-каналу "После.Завтра".

По словам Тимошенко, ее "команда с такими специалистами высочайшего уровня конституционалистами, как Виктор Шишкин, и там целая плеяда таких людей была, мы последние пять лет работали над новой Конституцией Украины".

Она считает, что Конституция 1996 года "была обществу спущена сверху на парашюте. Понимаете, никто ни с кем не советовался, никто ни у кого не спрашивал".

"Сегодня высокие специалисты своего дела, которые точно знают, как работает украинская политика, которые знают ее недостатки, и понимают, как их превратить в сильные стороны, могут написать предложение. А потом должна начаться серьезная работа всех интеллектуальных кругов страны", - сказала Тимошенко, после чего "президент должен вынести ее на референдум всенародный, принять всенародно, и даже не выносить в парламент на утверждение".

"У нас есть проект такой Конституции. Мы точно знаем, что если такой проект станет реальностью, страна просто будет оживать. И тогда не будет стоять вопрос об олигархах, потому что контроль будет отграничен вообще от исполнительной власти, и даже от законодательной власти", - считает политик.

По ее словам, этот проект пока не будет обнародован, потому что она не хочет, "чтобы, не дай Боже, из-за политических противостояний на эту новую Конституцию обрушилась критика, не конструктивная, а грубая, фарсовая".

Тимошенко напомнила о Конституции Пилипа Орлика, которая "никогда не была принята, но она является эталоном подходов к формированию правильного управления страной".

"Я не хочу, при всем уважении к Конституции Пилипа Орлика, чтобы эта Конституция превратилась в такой же архивный материал. Потому что если бы тогда Конституция Пилипа Орлика была принята, мы бы сегодня имели другую страну", - сказала она.