Политика

12:01 07.02.2019

Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

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Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

В полицию поступило два заявления от кандидата в президенты Украины, лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко относительно нарушения избирательного законодательства, открыты уголовные производства, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве внутренних дел Украины.

"Она прислала заявление, его зарегистрировали", - сообщили агентству в МВД в четверг.

Заявления поступили в дежурную часть полиции в г.Киеве вечером 6 февраля.

Согласно информации, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", одно заявление касалось факта возможного умышленного предоставления в орган ведения Государственного реестра избирателей неправдивых ведомостей относительно избирателей, внесения неправдивых ведомостей в базу данных Госреестра избирателей и другого несанкционированного вмешательства в работу баз данных избирателей. В результате чего численность реестра увеличилось приблизительно на 1 млн лиц, которые имеют право голоса.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Украины (предоставление ложных сведений в орган ведения Госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов, или сведений Государственного реестра избирателей).

Второе заявление касалось того, что на территории Украины агитаторы одного из кандидатов в президенты получили инструкцию, согласно которой предусмотрено, что гражданам, которые предоставят свои персональные данные и политическую поддержку этому кандидату на выборах президента Украины, получат финансовое вознаграждение в размере 1 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

Теги: #тимошенко #нарушения #полиция #выборы
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