Политика

10:54 07.02.2019

Нардеп Рыбалка связывает обвинения в свой адрес со стороны правоохранителей с участием в президентских выборах Ляшко

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Нардеп Рыбалка связывает обвинения в свой адрес со стороны правоохранителей с участием в президентских выборах Ляшко

Народный депутат из Радикальной партии Сергей Рыбалка связывает обвинения в свой адрес со стороны генерального прокурора Украины Юрия Луценко с ростом рейтинга кандидата в президенты, лидера партии Олега Ляшко.

"То, что силовики идут на очередное преступление и пытаются использовать фейковые криминальные дела в предвыборной борьбе, подтверждает: власть боится Олега Ляшко. Они понимают, что когда придет время, и победит наш лидер, они все будут отвечать за системную коррупцию", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук депутат, который также является представителем кандидата в президенты О.Ляшко.

Он назвал такие обвинения отвлечением внимания людей и "предвыборным ходом".

"Это такой предвыборный ход: всех, кто не служит этой коррумпированной верхушке, представлять изменниками и агентами Кремля", - заявил С.Рыбалка.

По его словам, все обвинения силовиков в его сторону – это давление. "Все участники этих фальсификаций рано или поздно предстанут перед судом", - добавил нардеп.

Как сообщалось, 6 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) по факту возможного совершения ним государственной измены. Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли правоохранительные органы открыли дело против С.Рыбалко за госизмену, Ю.Луценко сказал: "Да, это правда. Антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура".

Теги: #юрий_луценко #олег_ляшко #сергей_рыбалка #выборы
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