Политика

09:40 07.02.2019

Юнкер и Туск обсудят с Мэй ситуацию вокруг Brexit

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Юнкер и Туск обсудят с Мэй ситуацию вокруг Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск встретятся в четверг в Брюсселе с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для обсуждения Brexit после голосований в британском парламенте по соглашению о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Встреча Ж.-К.Юнкер - Т.Мэй назначена на 11:00 по местному времени (13:00 мск), а Д.Туск - Т.Мэй - на 15:00 (17:00), сообщили в преддверии этих консультаций соответствующие пресс-секретари обоих руководителей Евросоюза.

Отвечая на вопросы журналистов о предстоящей встрече, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил, что глава правительства Соединенного Королевства прибудет после голосований в Палате общин "изложить свои идеи о дальнейшем".

"Для нас позиция Европейского союза и Европейской комиссии ясна. Но, действительно, мы ожидаем новостей, послушать, что премьер-министр желает нам сказать", - пояснил М.Схинас.

Он уклонился от ответа на вопрос, выдвинуты ли уже или будут сделаны в ходе визита Т.Мэй альтернативные предложения британской стороны по вопросу "страховочного плана" по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией (backstop).

Вопрос о backstop стал главным камнем преткновения при обсуждении соглашения по Brexit британскими парламентариями.

Накануне, 6 февраля, Д.Туск и Ж.-К.Юнкер приняли в Брюсселе премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Д.Туск на совместной пресс-конференции с главой правительства Ирландии выразил надежду, что Т.Мэй сможет представить реалистичные предложения по выходу из тупиковой ситуации с Brexit.

"Я надеюсь, что завтра мы услышим от премьер-министра реалистичное предложение по выходу из тупиковой ситуации, в которой оказался процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС после последних голосований в палате общин", - заявил глава Евросовета.

Он отметил, что считает крайне важным избежать выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения с Брюсселем. В то же время Д.Туск сказал, что ЕС должен быть готов и к чрезвычайным обстоятельствам - к так называемому "жесткому" Brexit, без заключения сделки между Лондоном и Брюсселем.

По его словам, приоритетом для ЕС при обсуждении этой темы с Лондоном остается вопрос ирландской границы, а также гарантия сохранения мирного процесса в рамках Соглашения Страстной пятницы - Белфастского соглашения 1998 года. Он пояснил, что именно для сохранения мира в Северной Ирландии ЕС поддерживает идею backstop, против которой выступают многие члены британского парламента.

В тот же день Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании.

"Как мы уже неоднократно говорили, соглашение о выходе является лучшим и единственно возможным. Оно не подлежит повторным переговорам", - говорится в документе, который был распространен в среду в Брюсселе.

"Backstop является неотъемлемой частью соглашения о выходе", - указали Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар.

При этом они выразили надежду, что на практике backstop не понадобится, и это лишь "необходимая юридическая гарантия для защиты мира и обеспечения невозврата к жесткой границе на острове Ирландия при одновременной защите целостности нашего единого рынка и таможенного союза".

Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар назвали соглашение о Brexit, включая backstop, "сбалансированным компромиссом, представляющим хорошее решение для граждан и предприятий со всех сторон, в том числе в Северной Ирландии".

По их заявлению, "backstop - это не двусторонний вопрос, а общеевропейский". Граница Ирландии является также границей Европейского союза, а ее рынок - частью единого рынка ЕС.

"Мы будем едины в этом вопросе", - заверили авторы совместного заявления.

Они пообещали продолжать добиваться соглашения по упорядоченному выходу Соединенного Королевства из ЕС, но также намерены активизировать подготовку к сценарию "без сделки".

На прошлой неделе британский парламент отклонил ряд поправок по Brexit, а поправку, касающуюся "страховочного плана", поддержал большинством из 317 голосов против 301. Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о backstop для ирландской границы в соглашении на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".

После этого премьер Т.Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести поправки в соглашение по Brexit. По ее словам, Великобритания будет выступать за закрепление в соглашении невозможности "возврата жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией".

Также она пообещала депутатам, что вынесет на голосование обновленное соглашение по Brexit 13 февраля.

Теги: #туск #юнкер #brexit #мэй
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