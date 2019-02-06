Политика

16:23 06.02.2019

В Украине запущена программа монетизации субсидий для населения

2 мин читать
В Украине запущена программа монетизации субсидий для населения

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о запуске программы монетизации субсидий для населения страны.

"Мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, а именно - денежных выплат малообеспеченным слоям населения. В среднем размер выплат составит 1,5 тыс. грн", - сказал П.Порошенко на совещании по введению монетизации субсидий в Киеве в среду.

По словам президента, такое решение является одним из элементов по установлению энергетической независимости страны, а также существенно уменьшит "поле для коррупции" в данной сфере.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, на данный момент 3 млн 742 тыс. домохозяйств, которые претендуют на получение монетизированной субсидии.

Он отметил, что соответствующие выплаты за текущий отопительный сезон будут выплачены в марте, апреле и мае текущего года. "После этого будет осуществлено переназначение субсидии на новый год, начиная с мая 2019 года", - добавил министр.

А.Рева обратил внимание, что 69,9% получателей субсидий являются пенсионерами.

Отмечается, что субсидия будет перечислена денежным переводом через государственный Ощадбанк, а пенсионерам будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией.

Для получения денежного перевода необходимо будет обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка и предоставить паспорт и идентификационный код. Одновременно с выплатой денежного перевода каждому получателю субсидии будет открыт персональный банковский счет, на который будет перечисляться сумма субсидии в апреле и мае.

Пенсионеры, которые получат пенсионные выплаты через другие банки, смогут снять свою субсидию непосредственно в банкомате этого банка. Тем, у кого нет пенсионной карточки, субсидию вместе с пенсией доставит Укрпочта.

В Минсоцполитики сообщают, что все кто обратился впервые за субсидией в 2019 году, участвуют в действующей модели монетизации. То есть расчеты за потребленные услуги в этих лиц с предприятиями осуществлять Ощадбанк, а субсидианты получат по результатам уже в этом отопительном сезоне остаток неиспользованной субсидии наличными через Ощадбанк.

Теги: #порошенко #монетизация #субсидии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:04 06.02.2019
Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

17:02 06.02.2019
Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

14:37 06.02.2019
Янукович уверен, что честным путем Порошенко на выборах президента не победить

Янукович уверен, что честным путем Порошенко на выборах президента не победить

18:51 05.02.2019
Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

18:51 05.02.2019
Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

18:49 05.02.2019
РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

18:36 05.02.2019
Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

18:30 05.02.2019
Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

16:37 05.02.2019
Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

16:00 05.02.2019
Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

В Украине запущена программа монетизации субсидий для населения

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Ответственность за нарушения избирательного законодательства наступит для всех, независимо от партийности, заверяет Луценко

Законопроект о том, что гражданин РФ не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ – глава миссии БДИПЧ Тейлер

Список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ ещё на утверждении в МИД Украины, среди кандидатов - двое россиян

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

Подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

Законопроект о переименовании Кировоградской области отвечает Конституции – вывод КС

Украина вышла из координационных органов СНГ

В штабе Гриценко нашли устройства для прослушки - Чумак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА