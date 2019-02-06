Политика

12:28 06.02.2019

КС признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую

1 мин читать
КС признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую

 Конституционный суд Украины (КС) признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст. 133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в Конституционном суде, Большая палата КС рассмотрела дело по конституционному обращению Верховной Рады относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекта о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую и вынесла заключение. "Законопроект признан конституционным", - подчеркнули в суде.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Верховная Рада направила в КС конституционные изменения о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую (законопроект №8380).

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключений КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого требуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Теги: #законопроект #кировоградская_обл #конституционный_суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 05.02.2019
Граждане РФ - государства-агрессора - не могут быть наблюдателями на выборах в Украине – законопроект

Граждане РФ - государства-агрессора - не могут быть наблюдателями на выборах в Украине – законопроект

13:42 05.02.2019
В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

13:37 05.02.2019
В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

13:20 05.02.2019
Бойко: Рада должна списать 50 млрд грн долгов по ЖКХ

Бойко: Рада должна списать 50 млрд грн долгов по ЖКХ

09:34 05.02.2019
Нардепы от "Оппозиционной платформы – За життя" зарегистрировали в Раде законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги

Нардепы от "Оппозиционной платформы – За життя" зарегистрировали в Раде законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги

13:35 04.02.2019
В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

13:21 04.02.2019
В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

21:30 28.01.2019
Депутаты предлагают запретить пластиковые пакеты

Депутаты предлагают запретить пластиковые пакеты

19:30 28.01.2019
В Раде появился законопроект о создании Единого госреестра ветеранов войны

В Раде появился законопроект о создании Единого госреестра ветеранов войны

09:35 23.01.2019
Американский сенат проголосует по законопроектам, направленным на прекращение "шатдауна"

Американский сенат проголосует по законопроектам, направленным на прекращение "шатдауна"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Генпрокуратура внесла в ЕРДР сведения о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком по обращению Тетерука

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

Украина вышла из координационных органов СНГ

В штабе Гриценко нашли устройства для прослушки - Чумак

Вакарчук хочет, чтобы выборы в Раду прошли по новой системе открытых избирательных списков

И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб

НАПК составило вывод о правонарушении нардепа Б.Дубневича, связанном с коррупцией, и направит документ в НАБУ

Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом

Граждане РФ - государства-агрессора - не могут быть наблюдателями на выборах в Украине – законопроект

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА