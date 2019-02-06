В штабе Гриценко нашли устройства для прослушки - Чумак

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, внефракционный народный депутат Виктор Чумак заявил, что в их штабе обнаружили прослушивающие устройства, в связи с чем призвал других кандидатов быть бдительными.

"Хочу показать… Это 5 устройств, которые были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Степановича Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио запись всех устройств, которые могут быть в помещении", - сообщил В.Чумак, выступая на пленарном заседании Верховной Рады Украины в среду.

Нардеп продемонстрировал обнаруженные устройства.

Он высказал сомнение в том, что их могли установить частные охранные структуры и допустил, что без вмешательства государства это не произошло бы.

"Хотел бы обратиться к штабам всех кандидатов в президенты, за исключением действующего, потому что его охраняет куча специальных служб, которые проверяют все вокруг него, проверить все, что есть вокруг вас", - заявил В.Чумак.