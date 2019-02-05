Политика

19:54 05.02.2019

Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом

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Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом

Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что называть его предложения, направленные на реализацию минских соглашений, противозаконными является абсурдом и правовым беспределом, сообщается на сайте телеканала "112. Украина".

"Говорить о том, что предложения, направленные на их реализацию, которые заключаются в том, чтобы внести изменения в Конституцию Украины в соответствии с минскими соглашениями и в соответствии с порядком и процедурой внесения этих изменений - говорить о том, что это нарушает какие-то статьи УК, а тем более те, которые содержаться в сообщении ГПУ – это является ничем иным, как абсурдом, полным правовым исключительным беспределом", - сказал В.Медведчук.

По его словам, таким образом власть пытается свести политические счеты, внедрить репрессии в политически неугодные предложения и неугодных людей. "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет осуществлять этот план, я последовательно и принципиально буду его отстаивать", - сказал В.Медведчук.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура 5 февраля по обращению народного депутата фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука внесла в ЕРДР сведения о совершении В.Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган отмечает, что В.Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г.Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Он считает, что такие договоренности о статусе Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

Учитывая, что согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а также то, что РФ путем обеспечения самопровозглашенных т.н. "ДНР" и "ЛНР" живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки. Таким образом, в данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения.

По словам Л.Сарган, материалы уголовных производств будут переданы в СБУ по подследственности.

Теги: #гпу #медведчук
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