Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что отстраненная определением суда от должности и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун является гражданкой Украины и напоминает, что гражданство ей было предоставлено его указом.

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. У меня недавно была встреча с госпожой Уляной и подчеркиваю: госпожа Уляна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка", - сказал П.Порошенко на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник.