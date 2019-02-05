Политика

18:30 05.02.2019

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

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Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что отстраненная определением суда от должности и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун является гражданкой Украины и напоминает, что гражданство ей было предоставлено его указом.

"Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента Украины. У меня недавно была встреча с госпожой Уляной и подчеркиваю: госпожа Уляна является гражданкой Украины в соответствии с указом, который подписал президент Украины Петр Порошенко о предоставлении ей украинского гражданства. Точка", - сказал П.Порошенко на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник.

Теги: #гражданство #порошенко #супрун
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