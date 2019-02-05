Розенко не видит оснований для отстранения Супрун от должности и.о. главы Минздрава

Вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко не видит оснований для отстранения Уляны Супрун от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.

"Считаю, что она назначена с соблюдением действующего законодательства. Я не вижу никаких оснований для отстранения ее от должности", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что правительство поддерживает деятельность У.Супрун в должности и.о. главы Минздрава.

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Как сообщил Минздрав, проводятся консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда Киева о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра.