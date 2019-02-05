Политика

13:45 05.02.2019

Посол Великобритании обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения судебного запрета Супрун

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Посол Великобритании обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения судебного запрета Супрун

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обеспокоена возможным влиянием решения суда об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на реформу здравоохранения.

"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена потенциальным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала посол на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Теги: #великобритания #посол #суд #супрун #минздрав
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