Политика

12:26 05.02.2019

Рада не поддержала создание центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов

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Рада не поддержала создание центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов

Верховная Рада Украины отклонила законопроект, который предусматривал создание центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект закона (№9285) о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки во втором чтении и в целом не набрал 226 минимально необходимых голосов парламентариев на пленарном заседании во вторник.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил документ на голосование, а также объявлял перерыв для консультаций с представителями фракций. Однако это не способствовало принятию закона в целом.

Кроме того, народные депутаты отказались утвердить повестку дня на текущую пленарную неделю.

А.Парубий пояснил парламентариям, что если Верховная Рада не примет повестку дня, рассматривать можно будет только проекты постановления и законопроекты во втором чтении.

Тем временем члены фракции Радикальной партии продолжают блокировать парламентскую трибуну.

Теги: #верховная_рада #парубий #соцподдержка #военкоматы #вру
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