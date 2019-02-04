Политика

14:44 04.02.2019

На сайте Госреестра обнародованы сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы

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На сайте Госреестра обнародованы сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы

На официальном сайте Государственного реестра избирателей появились сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы, сообщает пресс-служба Центризбиркома в понедельник.

"На официальном веб-сайте Государственного реестра избирателей появилась сводная таблица количества избирателей за 2010 - 2018 годы по состоянию на 31 декабря каждого года", - говорится в сообщении.

В обнародованной на сайте Госреестра информации содержатся сведения об общем количестве избирателей, количестве избирателей с избирательным адресом и количества избирателей, которые временно или постоянно выбыли из Реестра.

Согласно данным, обнародованным в указанной информации, по состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество избирателей составляло 35млн 827тыс. 342, тогда как по состоянию на 31 декабря 2018 года их количество снизилось на 224тыс. 487 и составило 35млн 602тыс. 855.

Ознакомиться с информацией о количестве избирателей можно по ссылке: https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pdt=7&pmn_id=127

Теги: #госреестр #цик #избиратели #выборы
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