Политика

17:23 03.02.2019

Трамп заявил о беспрецедентной жесткости своей политики в отношении РФ

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Трамп заявил о беспрецедентной жесткости своей политики в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что ни один из предыдущих американских президентов не вел более жесткой политики в отношении РФ.

"Не было президента, который был бы более суровым с Россией, чем Дональд Трамп", - сказал он.

При этом он вновь назвал расследование о предполагаемых связях своего предвыборного штаба с Россией "фальшивкой". Он также подчеркнул, что все 34 человека, против которых в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера были выдвинуты обвинения, не имеют никакого отношения к нему.

Теги: #рф #россия #трамп #сша
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