Политика

21:25 02.02.2019

Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

1 мин читать
Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап, которого выдвинула партия "Сила людей" кандидатом в президенты, заявил, что ему удалось собрать около 3 млн грн, которые покроют необходимый для регистрации залог в ЦИКе.

"Мы получили около трех миллионов гривен. И наш бухгалтер уже отправил платеж для моего залога в ЦИК", - написал Д.Гнап на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Д.Гнапа кандидатом на выборах президента Украины, запланированных на 31 марта.

Д.Гнап заявил, что снимет свою кандидатуру, в случае если Андрей Садовой, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук объединятся и выдвинут единого кандидата.

Теги: #украина #залог #цик #журналист
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кандидатов на пост президента Украины стало 28

Могерини о планах Украины подать заявку на вступление в ЕС: Я не комментирую то, что будет в 2024 году

Выдвиженец от "Народного руха" Кривенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Украинцы считают, что страна должна решительно двигаться в направлении Европы и Запада – опрос трех компаний

Гелетей призвал Гриценко извиниться за неправдивые высказывания о нем

Украинская делегация в Брюсселе обсудила с евродепутатами создание Европейского института на базе университета Шевченко

ЦИК зарегистрировала Зеленского, Смешко и Богословскую - кандидатов в президенты Украины стало 26

Париж и Берлин изучают идею учреждения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции

Москва попытается использовать кибератаки для вмешательства в выборы в Украине - директор Нацразведки США

Вакарчук не планирует поддерживать кого-то из кандидатов в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

В КПУ расценивают отказ в регистрации Симоненко на выборах президента как политически мотивированный и нарушающий права человека

Съезд "Народного фронта" решил начать формирование избирательных штабов на парламентских выборах-2019 и вести консультации с другими политсилами – резолюция

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Украина восстановит территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту – Гройсман

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

Гройсман на съезде "Народного фронта" заявил о важности единства во власти

ЦИК отказала Симоненко и Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты Украины

Москва приостанавливает участие в ДРСМД и начинает работы по созданию новых видов ракет – Путин

Вилкул: Управления СБУ получили команды через радикалов организовывать на меня нападения

Ю.Луценко о Гриценко: Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА