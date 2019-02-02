Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап, которого выдвинула партия "Сила людей" кандидатом в президенты, заявил, что ему удалось собрать около 3 млн грн, которые покроют необходимый для регистрации залог в ЦИКе.

"Мы получили около трех миллионов гривен. И наш бухгалтер уже отправил платеж для моего залога в ЦИК", - написал Д.Гнап на своей странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Д.Гнапа кандидатом на выборах президента Украины, запланированных на 31 марта.

Д.Гнап заявил, что снимет свою кандидатуру, в случае если Андрей Садовой, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук объединятся и выдвинут единого кандидата.