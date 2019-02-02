Политика

14:58 02.02.2019

В КПУ расценивают отказ в регистрации Симоненко на выборах президента как политически мотивированный и нарушающий права человека

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В КПУ расценивают отказ в регистрации Симоненко на выборах президента как политически мотивированный и нарушающий права человека

Коммунистическая партия Украины считает политически мотивированным и антиконституционным решение Центральной избирательной комиссии Украины об отказе ее лидеру Петру Симоненко в регистрации кандидатом на выборах президента Украины 31 марта.

"Недопуск на президентские выборы кандидата от Компартии – партии, которая официально зарегистрирована Министерством юстиции и регулярно сдает налоговые отчеты, - это сугубо политическая акция, опирающаяся на антиконституционные законы о "декоммунизации" и подзаконные акты этого режима", - говорится в заявлении на сайте партии в субботу.

В КПУ считают отказ П.Симоненко в регистрации на выборах президента "грубейшим нарушением прав и свобод человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и соответствующей Европейской конвенции".

"Это незаконное и антиконституционое поражение в политических правах миллионов наших граждан, которые разделяют наши взгляды, исповедуют принципы социализма – принципы свободы, равенства и братства", - отмечают в партии.

В Компартии указали, что в настоящее время "так называемый закон о декоммунизации, раскритикованный Венецианской комиссией", находится на рассмотрении в Конституционном суде Украины.

Как сообщалось, 2 февраля ЦИК отказала П.Симоненко в регистрации на выборах, поскольку он выдвинут кандидатом в президенты от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Теги: #кпу #выборы #симоненко
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