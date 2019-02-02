Политика

14:58 02.02.2019

Съезд "Народного фронта" решил начать формирование избирательных штабов на парламентских выборах-2019 и вести консультации с другими политсилами – резолюция

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Съезд "Народного фронта" решил начать формирование избирательных штабов на парламентских выборах-2019 и вести консультации с другими политсилами – резолюция

Съезд партии "Народный фронт" принял решение о формировании избирательных штабов на парламентских выборах 2019 года, а также о проведении консультаций с другими политическими силами об объединении на выборах в Верховную Раду.

"Начать формирование центрального избирательного штаба политической партии "Народный фронт" и формирование региональных избирательных штабов для подготовки и участия в очередных парламентских выборах", - зачитал резолюцию съезда лидер партии Арсений Яценюк в субботу в Киеве.

"Провести консультации относительно консолидации и объединения для участия в выборах в Верховную Раду Украины на основании совместной программы действий с другими демократическими силами", - также сказано в резолюции.

Кроме того, съезд "Народного фронта" призвал страны-члены ЕС и Большой семерки продлить и усилить санкции против РФ, способствовать восстановлению территориальной целостности Украины, восстановлению судоходства в Азовском море и возвращению в Украину заложников.

Резолюцию с такими положениями поддержали члены "Народного фронта" на съезде в субботу.

Обращаясь к президенту Украины Петру Порошенко, А.Яценюк сказал: "Господин президент! Мы обращаемся к членам Европейского Союза (с призывом - ИФ) освободить украинских заложников. Я обращаюсь к Вам: освободить Украину от кума Путина (имеется в виду председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук - ИФ).

По словам политика, В.Медведчук не способствует освобождению украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО и РФ.

Как сообщалось, на съезде партии А.Яценюк заявил о том, что его политсила рассчитывает на победу в парламентских выборах 2019 года, участвовать в нынешней президентской гонке политик не будет.

Теги: #яценюк #народный_фронт #верховна_рада
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