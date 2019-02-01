Турция продолжит содействовать освобождению украинских заложников и военнопленных моряков из РФ – глава МИД

Турция продолжит прилагать усилия для освобождения украинских заложников и военнопленных моряков из России, заверил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наш президент приложил много усилий для возвращения домой заложников - членов Меджлиса. Мы будем продолжать эту нашу деятельность, особенно, что касается раненных. После конфликта в Керченском проливе наш президент неоднократно высказывал свою точку зрения, направлял прошения господину Путину. На нашем уровне также будут продолжаться усилия по освобождению как моряков, так и судов", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Одессе.

Говоря о разрешении ситуации в Керченском проливе, дипломат отметил: "Этот кризис должен решаться исключительно мирными методами в рамках международного права... мы не хотим видеть Черное море морем напряженности, наоборот - мы хотим, чтобы это было море мира и спокойствия".

М.Чавушоглу подчеркнул, что Турция желает мирного урегулирования ситуации на Донбассе в рамках территориальной целостности Украины и будет продолжать поддержку в деятельности СММ ОБСЕ.