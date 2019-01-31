Политика

16:33 31.01.2019

Волкер прогнозирует новые санкции ЕС и США против России, если та не освободит украинских моряков

1 мин читать
Волкер прогнозирует новые санкции ЕС и США против России, если та не освободит украинских моряков

ЕС и США рассматривают дополнительные ограничительные меры на случай, если Россия не освободит украинских моряков, силой захваченных близ Керченского пролива 25 ноября, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"И США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры им следует принять, если Россия не вернет моряков, и будет и дальше изъявлять подобные притязания на контроль над Керченским проливом", - сказал К.Волкер в четверг в Брюсселе.

По его словам, как в ЕС, так и в США рассматривают возможность санкций из-за затруднения российской стороной прохода судов к украинскими портам в Азовском море.

Среди рассматриваемых ограничительных мер, отметил К.Волкер, могут быть санкции как против судов, так и против российских портов в Азовском море. При этом окончательного решения по санкциям пока не принято.

Он также сказал, что США планируют пересматривать санкции в отношении России из-за Крыма в феврале. ЕС, по его словам, также рассматривают возможные дополнительные ограничительные меры, однако ничего не решено. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале, отметил К.Волкер.

Теги: #сша #ес #волкер #санкции_против_рф
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Волкеру нравится идея размещения наблюдателей в районе Азовского моря по приглашению Украины

Волкер анонсировал встречу в "нормандском формате" в Париже

Волкер рассматривает "план Сайдика", как платформу для реализации минских соглашений

Трамп заявил о поддержке протестов в Венесуэле

Главы МИД стран ЕС обсудят в Бухаресте свою позицию по Венесуэле

Украинская делегация в Брюсселе обсудила с евродепутатами создание Европейского института на базе университета Шевченко

Барнье назвал соглашение о выходе Британии из ЕС единственным реальным вариантом для Лондона и Брюсселя

Трамп по телефону поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента Венесуэлы - Белый дом

Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем

Москва попытается использовать кибератаки для вмешательства в выборы в Украине - директор Нацразведки США

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин: РФ оставляет за собой право реагировать на ущемление прав человека, в том числе на свободу вероисповедания

Более 29,1 тыс. граждан Украины находятся на консульском учете в дипучреждениях Украины в России - МИД

Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы

Украинцы считают, что страна должна решительно двигаться в направлении Европы и Запада – опрос трех компаний

Украинцы считают войну на востоке страны и социально-экономические проблемы самыми важными – опрос трех компаний

Актив "Народного фронта" поддержал выдвижение Яценюка в президенты – Бурбак

Председатель Херсонского облсовета приостанавливает свое членство в "Батькивщине" на время расследования убийства Гандзюк

Порошенко утвердил новое положение о Генштабе ВСУ

Тимошенко: Рост доходов украинцев до европейского уровня необходим для подъема экономики

Зеленский и Порошенко лидируют в президентской гонке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА