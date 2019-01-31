Волкер прогнозирует новые санкции ЕС и США против России, если та не освободит украинских моряков

ЕС и США рассматривают дополнительные ограничительные меры на случай, если Россия не освободит украинских моряков, силой захваченных близ Керченского пролива 25 ноября, заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"И США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры им следует принять, если Россия не вернет моряков, и будет и дальше изъявлять подобные притязания на контроль над Керченским проливом", - сказал К.Волкер в четверг в Брюсселе.

По его словам, как в ЕС, так и в США рассматривают возможность санкций из-за затруднения российской стороной прохода судов к украинскими портам в Азовском море.

Среди рассматриваемых ограничительных мер, отметил К.Волкер, могут быть санкции как против судов, так и против российских портов в Азовском море. При этом окончательного решения по санкциям пока не принято.

Он также сказал, что США планируют пересматривать санкции в отношении России из-за Крыма в феврале. ЕС, по его словам, также рассматривают возможные дополнительные ограничительные меры, однако ничего не решено. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале, отметил К.Волкер.