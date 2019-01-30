Политика

22:54 30.01.2019

Украинская делегация в Брюсселе обсудила с евродепутатами создание Европейского института на базе университета Шевченко

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Украинская делегация в Брюсселе обсудила с евродепутатами создание Европейского института на базе университета Шевченко

Украинская делегация в Брюсселе в среду обсудила с евродепутатами инициативу создания Европейского института на базе университета Шевченко, на проект которого хотят выделить 3,5 млн евро, сообщил заместитель главы парламентской фракции "БПП" Сергей Березенко.

"Очень важно, чтобы наши партнеры в ЕС имели правдивую информацию о том, что происходит в Украине, поэтому сегодня в Брюсселе украинская делегация вместе с большим количеством евродепутатов обсуждали инициативу создания Европейского института на базе Университета имени Тараса Шевченко", - цитирует слова С.Березенко пресс-служба "БПП".

С.Березенко отметил, что институт должен стать "мозговым центром", который укрепит фундамент развития Украины.

"Он должен быть провайдером между Украиной и Европой, который смог бы доносить информацию до международных партнеров и который стал бы площадкой для генерирования новых идей. Студенты Университета Шевченко смогут получить дополнительные возможности, дополнительные лекции по европейской интеграции", - подчеркнул депутат.

По словам С.Березенко, в настоящее время в Украине сохраняется угроза реванша пророссийских сил и именно поэтому важна каждая инициатива, направленная на укрепление европейского курса страны.

"Для молодого поколения украинцев европейская интеграция является основой мышления о будущем страны. Мы любим демократию, хотим развивать Украину и знаем, что только в Европейском сообществе находится будущее нашей родины. И именно сейчас мы начинаем такой амбициозный проект, который готовы поддержать не только солидные европейские институты, но и представители международной бизнес-среды. Сегодня прошли хорошие переговоры. Были представители Еврокомиссии и представители европейского парламента, которые хотят выделить около 3,5 млн евро на реализацию этого проекта со стороны Европы", - отметил нардеп.

Теги: #ес #европейский #украина #институт
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