Политика

20:25 30.01.2019

Постпред ЕС потребовал от России немедленного освобождения украинских моряков и обеспечения свободного прохода через Керченский пролив

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Постпред ЕС потребовал от России немедленного освобождения украинских моряков и обеспечения свободного прохода через Керченский пролив

Постоянный представитель ЕС в России Маркус Эдерер "предпринял в среду официальный демарш от имени 28 государств-членов ЕС" в адрес заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе один из официальных представителей ЕС.

"Посол подтвердил известную позицию ЕС в отношении продолжающегося незаконного задержания украинских военнослужащих Россией, как это изложено в заявлении высокого представителя (ЕС по иностранным делам Федерики Могерини - ИФ) от имени ЕС, а также в нескольких публичных высказываниях, в том числе 17 января", - отметил представитель Евросоюза.

Он указал на то, что "украинские военнослужащие содержатся под стражей с 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна и их экипажи и открыла по ним огонь, ранив нескольких украинских военнослужащих в районе Керченского пролива".

"Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и обратно в соответствии с международным правом. Кроме того, такое применение силы Россией недопустимо. Мы ожидаем, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряка, будет соблюдать их права на юридическое представительство и беспрепятственный доступ со стороны консульских властей и обеспечит получение пострадавшим членам экипажа надлежащей медицинской помощи", - заявил собеседник агентства.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Судна отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве заявили, что арестованные моряки – военнопленные. Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.

Теги: #евросоюз #россия #мир #постпред
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