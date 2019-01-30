Сайдик заявляет о безальтернативности Минских соглашений

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что альтернативы Минским договоренностям не существует.

"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что все участники минского процесса должны сделать все необходимое для их полной имплементации.

Вместе с тем М.Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины. "Здесь мне нечего повторить по этому поводу", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Он также заявил, что не намерен комментировать реакцию сторон на свой план. "Я не комментирую комментарии", - добавил М.Сайдик.

На днях М.Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.

Также план предусматривает создание переходной администрации ООН на Донбассе, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции.