Политика

17:57 30.01.2019

Трамп по телефону поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента Венесуэлы - Белый дом

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Трамп по телефону поздравил Гуайдо со вступлением в должность президента Венесуэлы - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в среду провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщают западные журналисты со ссылкой на Белый дом.

"Президент Трамп сегодня поговорил с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, чтобы поздравить его с историческим вступлением в должность президента, а также, чтобы упрочнить поддержку той борьбы, которую ведет Венесуэла за возвращение демократии", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что стороны договорились поддерживать контакты.

"Они договорились поддерживать регулярные контакты, чтобы поддержать Венесуэлу на пути к стабильности, а также восстановить двусторонние отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов", - говорится в нем.

Сам Х.Гуайдо в своем Twitter поблагодарил Д.Трампа за телефонный звонок.

"Я благодарю за звонок президента США Дональда Трампа, который выразил полную поддержку нашим усилиям в области демократии и выразил готовность к оказанию гуманитарной помощи (венесуэльцам - ИФ) и подтвердил признание его администрацией нашего президентства", - написал он.

23 января Х.Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ Н.Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Теги: #венесуэла #сша #трамп
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