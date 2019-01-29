Москва попытается использовать кибератаки для вмешательства в выборы в Украине - директор Нацразведки США

Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине, заявил во вторник директор Нацразведки США Дэн Коутс.

"Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии для того, чтобы повлиять на грядущие президентские выборы в Украине", - сказал он на слушании в сенатском комитете по делам разведки.

"Мы ожидаем, что Россия продолжит вести свою информационную войну против демократий и будет использовать интернет-ресурсы, чтобы попытаться разделить наше общество", - добавил он.

По его словам, Россия построила отношения с "репрессивными режимами", такими как Куба, Иран, КНДР, Сирия и Венесуэла.

"А отношения Москвы с Пекином стали ближе, чем они были в течение десятилетий", - отметил Д.Коутс.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.