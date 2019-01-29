Порошенко в годовщину Героев Крут: Единение украинцев – главная предпосылка сохранения государства и приближения победы

Президент Украины Петр Порошенко в годовщину подвига Героев Крут подчеркивает, что и спустя столетие Украинское государство будет давать достойный отпор попыткам внести хаос и анархию.

"Имея горький опыт поражений национально-освободительной борьбы в начале ХХ века, мы будем давать решительный отпор каким-либо попыткам посеять в стране разочарование, разброд, хаос и анархию. Единение всех украинцев в это тревожное время является главной предпосылкой сохранения государства и приближения победы", - говорится в обращении П.Порошенко к украинцам в связи с Днем памяти Героев Крут.

По его словам, в Украине хорошо запомнили уроки истории и сделали выводы – создали надежную армию, развитие которой продолжается.

"В своей справедливой борьбе мы опираемся на надежную солидарную поддержку международных партнеров, которые отныне не только внедряют политику санкций, сдерживающую агрессора, но и оказывают Украине помощь оборонительным оружием", - отметил президент.

Ввиду этого российская верхушка, по словам П.Порошенко, использует новые грязные методы и стратегии гибридной войны, а к боевым действиям добавилась мощная информационно-когнитивная война.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал бой под Крутами одной из самых героических и трагических страниц истории Украины.

"О поступке Героев Крут помнили все последующие борцы за свободу и независимость Украины. Убежден, что подвиг бесстрашных юных бойцов будет вдохновлять будущие поколения украинцев на смелые поступки и героизм", - сказано в обращении В.Гройсмана.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что враг, как и столетие назад, так и сейчас, не учёл главного – "духа наших воинов". "Российский блицкриг тогда, в 1918 году, как и сейчас, в 2014-м, был сорван. Как и сто лет назад, так и сегодня, российский оккупант беспомощно ломает свои когти об украинский щит, который мужественно держат наши воины", - говорится в обращении спикера парламента.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также назвал подвиг Героев Крут незабываемой страницей в истории Украины.

"Жертвенность, самоотверженность и сила духа студентов, которые в 1918 году защищали Киев, вдохновляет сегодня всех тех, кто, как и тогда, вынуждены ценой собственной жизни останавливать врага. (…) Объединившись, вместе мы не позволили России повторить трагедию Крут и уничтожить Украинское государство в 2014 году. Для нас трагическая история тех времен должна быть уроком, который больше никогда не стоит повторять!" – говорится в обращении секретаря СНБО.