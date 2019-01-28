Ставки на победу Порошенко и Тимошенко на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, повысила ставки на победу Петра Порошенко на предстоящих выборах президента Украины до 2,5 к 1 с 3,5 к 1 неделю назад, уравняв их со ставками на победу Юлии Тимошенко.

Согласно сайту bwin, наибольшую конкуренцию им составляет Владимир Зеленский, ставки на возможное президентство которого за месяц с середины декабря выросли с 8 к 1 до 4,5 к 1, но последнюю неделю остаются на этом уровне.

В то же время ставки на победу ряда остальных кандидатов заметно упали. В частности, для Анатолия Гриценко они теперь составляют 13 к 1 (неделю назад – 10 к 1), Юрия Бойко и Олега Ляшко – 51 к 1 (неделю назад – 34 к 1 и 41 к 1 соответственно).

На прежнем уровне остались оценки шанса, что следующим президентом Украины станет Андрей Садовый – 34 к 1.

Из таблицы был исключен Святослав Вакарчук, заявивший о неучастии в этих выборах, но появился ряд новых кандидатов, на победу которых установлены очень низкие ставки: Александр Вилкул – 1 к 101, Евгений Мураев и Игорь Смешко – по 1 к 301, Руслан Кошулинский и Александр Шевченко – по 1 к 501, Геннадий Балашов – 1 к 1001.

Ставка на победу любого другого кандидата принимается с коэффициентом 17 к 1 (было 14 к 1).

Для сравнения: ставки на то, что Дональд Трамп останется на второй президентский срок по итогам выборов в конце 2020 года, за последние три недели остались на уровне 3 к 1.

Ставки на то, что в Великобритании до конца этого года будет новый референдум по Брексит – 2,9 к 1 (с 4 к 1, что Великобритания проголосует "Остаться" в ЕС) против 1,36 к 1, что такого референдума не будет.

Ставки на выигрыш сборной Украины отборочной группы на Евро-2020 принимаются с коэффициентом 4,5 к 1, что соответствует показателю сборной Сербии против 1,44 к 1 у сборной Португалии.

Bwin принимал ставки и на президентские выборы, которые были назначены на 17 января 2010 года. По состоянию на 11 декабря 2009 года шансы Виктора Януковича на победу оценивались с коэффициентом 1,67 к 1 против 2,07 к 1 у Ю.Тимошенко.

За лидерами той предвыборной гонки с большим отрывом следовали Арсений Яценюк (23 к 1), тогдашний президент Виктор Ющенко (27 к 1) и Сергей Тигипко (30 к 1). Шансы Анатолия Гриценко тогда оценивались как 200 к 1.

Компания bwin International Ltd. основана в 1999 году. Первоначально называлась Simon Bold (Gibraltar) Ltd., а в 2001 году была поглощена bwin Interactive Entertainment AG (Вена, Австрия), которую, в свою очередь, в начале февраля 2016 года приобрела GVC.