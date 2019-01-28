Симоненко в декларации кандидата в президенты показал, что живет на пенсию и скромные вклады

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал электронную декларацию за 2017 год как претендент на регистрацию кандидатом в президенты Украины (он еще не подавал в ЦИК документы - ИФ).

В 2017 году он получил 128 тыс. 880 грн пенсии и 3194 грн процентов в "Укрсоцбанке". На счетах в этом банке у него есть 13 тыс. 195 грн.

С 2006 года политик владеет 33% квартиры в Киеве площадью 220 кв. м (еще 33% - у его сына от первого брака Константина и 34% - у первой жены Светланы Симоненко), стоимостью 2,1 млн грн на дату приобретения.

С 2007 года у него есть земельный участок в селе Процив Киевской области площадью 1200 кв. м.

Супруга П.Симоненко, руководитель информационного агентства "Голос UA" Оксана Ващенко получила 119 тыс. 541 грн зарплаты в ООО "Голос Ю.А.", конечным бенефициарным собственником которого она является.

На счетах в "Альфа-Банке" у нее размещено EUR19,9 тыс. и 101 тыс. грн.

С 1999 года О.Ващенко совместно с Николаем Ващенко, Людмилой Ващенко и Константином Ващенко владеет квартирой в Киеве площадью 74,31 кв. м, с 2015 года она также арендует квартиру в столице Украины площадью 160 кв. м у ООО "Тандем Будинвест". Еще в ее собственности офис в Киеве площадью 165,7 кв. м стоимостью 489,6 тыс. грн.

Транспортных средств семья П.Симоненко не задекларировала.

3 января 2019 года Коммунистическая партия Украины на своем съезде выдвинула кандидатом на пост президента Украины первого секретаря ЦК партии П.Симоненко.