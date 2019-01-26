Политика

13:00 26.01.2019

Партия "Патриот" также выдвинула своего кандидата в президенты Украины

1 мин читать
Партия "Патриот" также выдвинула своего кандидата в президенты Украины

Политическая партия "Патриот" выдвинула кандидатом в президенты Украины Андрея Новака.

Как сообщается на сайте политсилы, 24 января состоялся XII внеочередной съезд партии "Патриот", которую возглавляет бывший первый заместитель экс-генпрокурора Украины Николай Голомша.

Съезд принять решение, что партия примет участие в президентских выборах и поддержал выдвижение кандидатом на пост президента Украины экономиста Андрея Новака.

В 2012-2013 гг А.Новак был председателем Украинской партии, однако потом было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

Теги: #патриот #новак #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Избирательные фонды открыли только 5 кандидатов в президенты Украины

Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

Богословская подала документы в ЦИК для участия президентской гонке

В МВД ожидают от Рады усиления ответственности за нарушения избирательного законодательства в феврале

ЦИК уже зарегистрировала 19 кандидатов в президенты Украины

Зеленский заработал в 2017 году более 7,3 млн грн, контролирует ряд компаний, имеет счета в нескольких банках, дом, авто и несколько квартир

Зеленский выступает за возмещение Украине убытков от войны и проведение референдума по НАТО

Тимошенко: В Украине страдают не коррупционеры, а борцы с ними

Зеленский намерен ввести в Украине "экономический паспорт"

Экс-глава СБУ Смешко подал документы в ЦИК на кандидата в президенты как самовыдвиженец

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО Украины об итогах введения военного положения

НАТО готова начать процесс принятия Македонии в альянс - Столтенберг

ЕС: соглашение Афин и Скопье по названию Македонии - пример примирения для Европы

Госбюджет предусматривает создание 700 центров инклюзивного образования - Порошенко

Участники заседания СРН обсудили Украину и ДРСМД, разногласия сохраняются, но диалог важен – Столтенберг

Порошенко выдвинет свою кандидату на выборы 29 января - депутат

Потенциал СММ ОБСЕ не задействован полностью, так как не имеет полного доступа к оккупированным территориям Донбасса, считает глава МИД Словакии

Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Нардеп Логвинский избран вице-президентом юридического комитета ПАСЕ

Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА