Партия "Патриот" также выдвинула своего кандидата в президенты Украины

Политическая партия "Патриот" выдвинула кандидатом в президенты Украины Андрея Новака.

Как сообщается на сайте политсилы, 24 января состоялся XII внеочередной съезд партии "Патриот", которую возглавляет бывший первый заместитель экс-генпрокурора Украины Николай Голомша.

Съезд принять решение, что партия примет участие в президентских выборах и поддержал выдвижение кандидатом на пост президента Украины экономиста Андрея Новака.

В 2012-2013 гг А.Новак был председателем Украинской партии, однако потом было объявлено о прекращении его членства в этой партии.