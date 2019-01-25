НАТО готова начать процесс принятия Македонии в альянс - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что после ратификации Преспанского соглашения греческим парламентом Североатлантический альянс готов начать процедуру принятия Македонии в члены НАТО.

"Сейчас мы готовы пойти дальше, чтобы принять тридцатого члена НАТО под его новым названием Республика Северная Македония", - заявил Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы сможем подписать протокол о принятии (Македонии в члены НАТО, - "ИФ") в ближайшее время, этот протокол должен пройти ратификацию в ряде парламентов, после чего страна станет полноценным членом альянса", - отметил он.

В пятницу парламент Греции ратифицировал соглашение между Афинами и Скопье о переименовании Бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония (также известно как Преспанское соглашение) при 154 голосах "за" и 146 голосах "против". Это стало последним шагом перед официальной сменой названия страны и завершением споров, которые длились около 30 лет.

Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия - по названию столицы страны Скопье.